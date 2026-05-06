Afrique
Justice & Faits divers

Bénin : six policiers et un ex-commissaire condamnés

🇧🇯 Six policiers et un ancien commissaire ont écopé de peines allant de deux mois à sept ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de "coups et blessures volontaires" et de "recel de cadavre" après la mort de Fayçal Samba Gani Ouorou, un étudiant retrouvé sans vie en novembre 2024 à la suite d’une altercation avec la police.
Publié le
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2026
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🇧🇯 Six policiers et un ancien commissaire ont écopé de peines allant de deux mois à sept ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de "coups et blessures volontaires" et de "recel de cadavre" après la mort de Fayçal Samba Gani Ouorou, un étudiant retrouvé sans vie en novembre 2024 à la suite d’une altercation avec la police.
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