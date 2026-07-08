Afrique
Justice & Faits divers

Burkina Faso : le gouvernement fixe de nouvelles règles pour les interventions humanitaires.

🇧🇫 À l'issue du Conseil des ministres de ce 2 juillet, le gouvernement burkinabè a adopté de nouvelles mesures pour encadrer les interventions humanitaires. Sont interdits, notamment, la diffusion d’images de personnes vulnérables aux côtés des dons distribués. On t'explique.
Publié le
08
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇩🇷🇼 La RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda.
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