Côte d'Ivoire : les deux agresseurs du chauffeur Yango condamnés à la perpétuité

🇨🇮 À Abidjan, le Tribunal correctionnel a condamné les quatre personnes poursuivies dans l’affaire du meurtre d’Amidou Koné, un livreur Yango tué dans la nuit du 6 au 7 juillet lors d’une agression à main armée. 🇨🇮 Selon un communiqué du procureur de la République, deux des accusés ont été condamnés à la prison à vie, tandis que les deux autres ont écopé de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 millions de FCFA. Voici ce que l’on sait.