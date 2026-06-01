Afrique
Justice & Faits divers

🇬🇭 Ghana : le Parlement adopte une nouvelle loi anti-LGBT+.

🇬🇭 Au Ghana, le Parlement a adopté le 29 mai un nouveau projet de loi qui interdit notamment la création et le financement d’organisations LGBT+. Le texte doit désormais être signé par le président John Mahama avant son entrée en vigueur. On t’explique.
Publié le
01
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06
/
2026
À suivre
🇨🇩🇧🇪 Un acteur clé de l’affaire Lumumba vient de m0urir
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