🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.

🇬🇳 En Guinée, Rafiou Sow, opposant politique et leader du Parti du renouveau et du progrès (PRP), a été arrêté par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête. Le politicien est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Rachelle Wrathmall, une citoyenne canadienne avec laquelle il aurait été marié lors de son séjour au Canada. Les faits remonteraient à 2007. On te raconte.