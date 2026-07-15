Afrique
Justice & Faits divers

🇺🇬 L'Ouganda veut "décoloniser" ses tribunaux.

🇺🇬 En Ouganda, l'Ordre des avocats veut tourner la page de l'héritage colonial dans les tribunaux. Une nouvelle directive interdit désormais aux avocats d'appeler les juges "Votre Honneur" ou "Votre Seigneurie", ainsi que de s'incliner devant eux. L'institution souhaite également supprimer les perruques et les robes judiciaires héritées de l'époque coloniale.
Publié le
15
/
07
/
2026
À suivre
"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."
"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."
À suivre
"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."
"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."
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🇺🇬 L'Ouganda veut "décoloniser" ses tribunaux.

🇺🇬 En Ouganda, l'Ordre des avocats veut tourner la page de l'héritage colonial dans les tribunaux. Une nouvelle directive interdit désormais aux avocats d'appeler les juges "Votre Honneur" ou "Votre Seigneurie", ainsi que de s'incliner devant eux. L'institution souhaite également supprimer les perruques et les robes judiciaires héritées de l'époque coloniale.
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15
/
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À suivre
"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."
"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."
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