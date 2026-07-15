🇺🇬 L'Ouganda veut "décoloniser" ses tribunaux.

🇺🇬 En Ouganda, l'Ordre des avocats veut tourner la page de l'héritage colonial dans les tribunaux. Une nouvelle directive interdit désormais aux avocats d'appeler les juges "Votre Honneur" ou "Votre Seigneurie", ainsi que de s'incliner devant eux. L'institution souhaite également supprimer les perruques et les robes judiciaires héritées de l'époque coloniale.