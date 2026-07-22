Afrique
Justice & Faits divers

La Côte d’Ivoire supprime les taxes sur le transport aérien

🇨🇮 Dans une publication sur sa page officielle, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a salué la Côte d’Ivoire, présentée comme le seul pays de la CEDEAO à avoir supprimé certaines taxes sur le transport aérien régional. Cette mesure, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et appliquée en Côte d’Ivoire depuis fin avril, vise à réduire le coût des billets d’avion et à faciliter les déplacements en Afrique de l’Ouest.
Publié le
22
/
07
/
2026
À suivre
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