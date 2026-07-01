🇨🇩🇷🇼 La RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda.

🇨🇩🇷🇼 Dans un communiqué du ministère de la Communication, la République démocratique du Congo a annoncé avoir déposé une "requête introductive d’instance" auprès de la Cour internationale de justice le 26 juin. Kinshasa accuse Kigali de mener, depuis 1996, une "campagne génocidaire" et de "violations graves et massives" des droits humains. On t'explique.