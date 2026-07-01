Afrique
Justice & Faits divers

🇨🇩🇷🇼 La RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda.

🇨🇩🇷🇼 Dans un communiqué du ministère de la Communication, la République démocratique du Congo a annoncé avoir déposé une "requête introductive d’instance" auprès de la Cour internationale de justice le 26 juin. Kinshasa accuse Kigali de mener, depuis 1996, une "campagne génocidaire" et de "violations graves et massives" des droits humains. On t'explique.
Publié le
01
/
07
/
2026
À suivre
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
À suivre
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
Afrique
Justice & Faits divers

🇨🇩🇷🇼 La RDC saisit la Cour internationale de justice contre le Rwanda.

🇨🇩🇷🇼 Dans un communiqué du ministère de la Communication, la République démocratique du Congo a annoncé avoir déposé une "requête introductive d’instance" auprès de la Cour internationale de justice le 26 juin. Kinshasa accuse Kigali de mener, depuis 1996, une "campagne génocidaire" et de "violations graves et massives" des droits humains. On t'explique.
Publié le
01
/
07
/
2026
À suivre
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
À suivre
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.

Sur le même sujet

guinee-l-opposant-rafiou-sow-arrete-dans-le-cadre-d-une-enquete-pour-meurtre
🇬🇳 Guinée : l'opposant Rafiou Sow arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre.
afrique-du-sud-une-fusillade-fait-douze-morts-pres-de-johannesburg
Afrique du Sud : une fusillade fait douze morts près de Johannesburg
togo-un-activiste-arrete-apres-avoir-filme-des-caniveaux
🇹🇬Togo : un activiste arrêté après avoir filmé des caniveaux.
ghana-le-parlement-adopte-une-nouvelle-loi-anti-lgbt
🇬🇭 Ghana : le Parlement adopte une nouvelle loi anti-LGBT+.
un-acteur-cle-de-l-affaire-lumumba-vient-de-m0urir
🇨🇩🇧🇪 Un acteur clé de l’affaire Lumumba vient de m0urir
benin-six-policiers-et-un-ex-commissaire-condamnes
Bénin : six policiers et un ex-commissaire condamnés

Pour aller plus loin

No items found.