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🇲🇺 Maurice : le vi0l conjugal désormais reconnu par la loi

🇲🇺 À Maurice, une réforme du Code pénal supprime désormais l’immunité dont pouvaient bénéficier les hommes poursuivis pour des vi0lences sexuelles commises sur leur épouse. Voici ce que l’on sait.
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2026
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