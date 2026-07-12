"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."

🇨🇮 Et si on changeait de regard sur les maladies mentales ? Aux côtés de la Dre Olga Porquet-Mabanza, directrice de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, notre journaliste Sarah a visité l'établissement, pour découvrir son fonctionnement. La directrice veut déconstruire les préjugés qui entourent encore ce lieu et la santé mentale.