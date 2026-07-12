Afrique
Justice & Faits divers

"Venir à l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas être fou."

🇨🇮 Et si on changeait de regard sur les maladies mentales ? Aux côtés de la Dre Olga Porquet-Mabanza, directrice de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, notre journaliste Sarah a visité l'établissement, pour découvrir son fonctionnement. La directrice veut déconstruire les préjugés qui entourent encore ce lieu et la santé mentale.
Publié le
12
/
07
/
2026
À suivre
Burkina Faso : le gouvernement fixe de nouvelles règles pour les interventions humanitaires.
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🇨🇮 Et si on changeait de regard sur les maladies mentales ? Aux côtés de la Dre Olga Porquet-Mabanza, directrice de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, notre journaliste Sarah a visité l'établissement, pour découvrir son fonctionnement. La directrice veut déconstruire les préjugés qui entourent encore ce lieu et la santé mentale.
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