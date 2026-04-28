Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien : "Nous n’avons pas peur..."
🇲🇱 Au lendemain des attaques terroristes lancées contre plusieurs localités du Mali, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, s’est exprimé sur la situation lors d’un point de presse. Voici ce qu’il a déclaré.
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Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien : "Nous n’avons pas peur..."
🇲🇱 Au lendemain des attaques terroristes lancées contre plusieurs localités du Mali, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, s’est exprimé sur la situation lors d’un point de presse. Voici ce qu’il a déclaré.
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