Afrique
Politique

Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien : "Nous n’avons pas peur..."

🇲🇱 Au lendemain des attaques terroristes lancées contre plusieurs localités du Mali, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, s’est exprimé sur la situation lors d’un point de presse. Voici ce qu’il a déclaré.
Publié le
28
/
04
/
2026
À suivre
Kenya : le président Ruto se moque de l’anglais des Nigérians.
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