🇿🇦 Afrique du Sud : des manifestations anti-migrants éclatent dans plusieurs villes.

🇿🇦 En mai dernier, les militants anti-immigration du mouvement March and March, en Afrique du Sud, avaient donné jusqu'à ce 30 juin aux étrangers en situation irrégulière pour quitter le pays. Comme annoncé, des manifestations se sont tenues dans plusieurs villes du pays à l'appel du mouvement, ravivant les tensions autour de la question migratoire. On te résume la situation.