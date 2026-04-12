Afrique
Politique

Ancienne coiffeuse, elle est aujourd'hui ministre dans son pays

🇬🇳 "J’ai vu sur les réseaux un maçon dire que lui aussi peut devenir ministre." Ancienne coiffeuse, Patricia Lamah est nommée en février 2026 ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, un poste à travers lequel elle compte impacter positivement le quotidien des femmes et des enfants en Guinée. Brut est allé à sa rencontre.
Publié le
12
/
04
/
2026
À suivre
Ouganda : une "guerre civile" éclate chez des chimpanzés sauvages.
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🇬🇳 "J’ai vu sur les réseaux un maçon dire que lui aussi peut devenir ministre." Ancienne coiffeuse, Patricia Lamah est nommée en février 2026 ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, un poste à travers lequel elle compte impacter positivement le quotidien des femmes et des enfants en Guinée. Brut est allé à sa rencontre.
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