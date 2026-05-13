Bénin : l’ex député Soumaïla Sounon Boké condamné à 5 ans de prison.

🇧🇯Au Bénin, Soumaïla Sounon Boké, un ancien député du parti Les Démocrates a été condamné à cinq ans de prison ferme à cause d’un message envoyé dans un groupe WhatsApp, après la tentative de coup d'État de décembre 2025. On te raconte.