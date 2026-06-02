Afrique
Politique

🇧🇯🇳🇪 Bénin : le président Romuald Wadagni en visite au Niger.

🇧🇯🇳🇪 Dans le cadre de sa tournée dans la sous-région ouest-africaine, le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni, s’est rendu mardi au Niger. Il s’agit de la première visite d’un président béninois depuis le coup d’État à Niamey en juillet 2023.
Publié le
02
/
06
/
2026
À suivre
Sur l’itinéraire d’un opposant devenu président
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