🇧🇯🇳🇪 Bénin : le président Romuald Wadagni en visite au Niger.

🇧🇯🇳🇪 Dans le cadre de sa tournée dans la sous-région ouest-africaine, le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni, s’est rendu mardi au Niger. Il s’agit de la première visite d’un président béninois depuis le coup d’État à Niamey en juillet 2023.