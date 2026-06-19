Afrique
Politique

🇧🇫Burkina Faso : Canal+ sanctionné d’une amende de 50 millions de francs CFA.

🇧🇫 Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication a infligé une amende de 50 millions de francs CFA à Canal+ pour avoir coupé l’accès aux chaînes de télévision nationales burkinabè aux abonnés dont l’abonnement avait expiré. On t’explique.
Publié le
19
/
06
/
2026
À suivre
🇺🇬 Ouganda : un avocat enlevé après une plainte contre le fils du président Museveni.
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