Afrique
Politique

🇧🇫 Burkina Faso : des personnalités arrêtées pour avoir critiqué un projet de loi.

🇧🇫 Au #BurkinaFaso, des personnalités, dont des chefs religieux, ont été arrêtées après avoir critiqué un projet de loi interdisant l’installation de lieux de prière au sein des services publics. Voici ce que l’on sait.
Publié le
27
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
À suivre
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
Afrique
Politique

🇧🇫 Burkina Faso : des personnalités arrêtées pour avoir critiqué un projet de loi.

🇧🇫 Au #BurkinaFaso, des personnalités, dont des chefs religieux, ont été arrêtées après avoir critiqué un projet de loi interdisant l’installation de lieux de prière au sein des services publics. Voici ce que l’on sait.
Publié le
27
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
À suivre
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.

Sur le même sujet

le-congo-va-supprimer-les-visas-pour-tous-les-africains-a-partir-de-2027
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
on-prepare-l-aid-avec-tonton-daoud
On prépare l’Aïd, avec Tonton Daoud
je-n-utiliserai-pas-cette-responsabilite-pour-organiser-le-chaos-institutionnel
🇸🇳 "Je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel."
tunisie-telecom-ciblee-par-une-cyberattaque
Tunisie Telecom ciblée par une cyberattaque
le-ghana-annonce-un-programme-d-assistance-pour-ses-ressortissants-rapatries-d-afrique-du-sud
🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.
ce-20-mai-le-cameroun-a-celebre-sa-54-fete-de-l-unite-nationale-voici-quelques-images
🇨🇲 Ce 20 mai, le Cameroun a célébré sa 54ᵉ fête de l’Unité nationale. Voici quelques images.

Pour aller plus loin

No items found.