🇧🇫 Burkina Faso : des personnalités arrêtées pour avoir critiqué un projet de loi.

🇧🇫 Au #BurkinaFaso, des personnalités, dont des chefs religieux, ont été arrêtées après avoir critiqué un projet de loi interdisant l’installation de lieux de prière au sein des services publics. Voici ce que l’on sait.