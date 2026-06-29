Afrique
Politique

🇨🇲 Cameroun : une fillette t*** de 17 coups de cout€au.

🇨🇲 Dans la ville de Yaoundé, au Cameroun, une fillette de 10 ans aurait été tuée de 17 coups de couteau dans la nuit du 27 au 28 juin. Interpellée, la principale suspecte, une proche de la famille selon les médias locaux, a livré plusieurs explications, évoquant notamment les instructions d'un "apôtre". Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de ce crime. On te raconte.
Publié le
29
/
06
/
2026
À suivre
🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.
🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.
À suivre
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