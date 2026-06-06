🇧🇯"Dans toute structure sanitaire si quelqu'un vient a et on évalue que c'est une urgence vitale."

🇧🇯 Depuis le 3 juin, la prise en charge de certaines urgences dans les hôpitaux est gratuite pour tous les patients au Bénin. Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 5 juin, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a expliqué les conditions de prise en charge immédiate.