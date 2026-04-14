Afrique
Politique

"Il faut que notre pays travaille à développer les partenariats en Afrique de l'Ouest."

🇨🇻 Au micro de Brut., José Maria Neves, le Président du Cap-Vert, explique l’importance d’initier davantage de partenariats entre son pays et les autres pays ouest-africains pour un meilleur développement de la région. Voici ses propos.
Publié le
14
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04
/
2026
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