"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés." Au micro de Brut, lors du sommet #AfricaForward, Emmanuel Macron a évoqué les relations entre l’Algérie et la France, au lendemain du retour de l’ambassadeur de France dans le pays.
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"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."
"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés." Au micro de Brut, lors du sommet #AfricaForward, Emmanuel Macron a évoqué les relations entre l’Algérie et la France, au lendemain du retour de l’ambassadeur de France dans le pays.
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