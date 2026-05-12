Afrique
Politique

"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."

"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés." Au micro de Brut, lors du sommet #AfricaForward, Emmanuel Macron a évoqué les relations entre l’Algérie et la France, au lendemain du retour de l’ambassadeur de France dans le pays.
Publié le
12
/
05
/
2026
À suivre
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
À suivre
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
Afrique
Politique

"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés."

"Il y a eu des décisions très dures des deux côtés." Au micro de Brut, lors du sommet #AfricaForward, Emmanuel Macron a évoqué les relations entre l’Algérie et la France, au lendemain du retour de l’ambassadeur de France dans le pays.
Publié le
12
/
05
/
2026
À suivre
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
À suivre
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.

Sur le même sujet

kenya-un-contre-sommet-contre-la-france-reprime
Kenya : un contre-sommet contre la France réprimé.
emmanuel-macron-sur-l-afrique-j-ai-garde-un-cap-constant
Emmanuel Macron : "Sur l'Afrique, j'ai gardé un cap constant..."
le-benin-interdit-la-commercialisation-de-produits-cosmetiques-eclaircissants
Le Bénin interdit la commercialisation de produits cosmétiques éclaircissants.
le-president-macron-s-est-exprime-sur-les-recentes-attaques-au-mali
Le président Macron s’est exprimé sur les récentes attaques au Mali.
beaucoup-de-pays-africains-se-transforment-et-ne-racontent-pas-le-recit-de-cette-transformation
"Beaucoup de pays africains se transforment et ne racontent pas le récit de cette transformation."
centrafrique-des-informaticiens-en-greve-bloquent-la-publication-des-resultats-des-legislatives
Centrafrique : des informaticiens en grève bloquent la publication des résultats des législatives

Pour aller plus loin

No items found.