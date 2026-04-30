Afrique
Politique

"J’ai débranché le générateur pour ressentir ce que vivent les Ghanéens."

🇬🇭 En pleine période de délestage, Richard Gyan Mensah, le vice-ministre ghanéen de l’Énergie, a confié lors d'une émission télé avoir volontairement renoncé au groupe électrogène mis à sa disposition pour vivre les mêmes coupures d’électricité que la population. On te raconte.
Publié le
30
/
04
/
2026
À suivre
Abdoulaye Maïga, Premier ministre malien : "Nous n’avons pas peur..."
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🇬🇭 En pleine période de délestage, Richard Gyan Mensah, le vice-ministre ghanéen de l’Énergie, a confié lors d'une émission télé avoir volontairement renoncé au groupe électrogène mis à sa disposition pour vivre les mêmes coupures d’électricité que la population. On te raconte.
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