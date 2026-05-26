Afrique
Politique

🇸🇳 "Je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel."

🇸🇳 Élu avec une large majorité, l’ancien Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a officiellement pris fonction à la tête de l’Assemblée nationale du #Sénégal ce mardi 26 mai 2026. Voici ce qu’il a déclaré dans son discours devant les députés.
Publié le
26
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
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🇨🇬 Le Congo va supprimer les visas pour tous les Africains à partir de 2027.
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