🇸🇳 "Je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel."

🇸🇳 Élu avec une large majorité, l’ancien Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a officiellement pris fonction à la tête de l’Assemblée nationale du #Sénégal ce mardi 26 mai 2026. Voici ce qu’il a déclaré dans son discours devant les députés.