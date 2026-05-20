🇿🇦🇺🇸 L’administration Trump veut accueillir plus d'Afrikaaners.

🇿🇦🇺🇸 Le département d’État américain a annoncé son intention d’accueillir jusqu’à 17 500 Afrikaaners (Sud-Africains blancs, descendants de colons néerlandais) aux États-Unis dans les prochains mois, estimant qu’ils sont victimes de discrimination et de persécution dans leur pays. On t’explique.