Afrique
Politique

🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.

🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France après la mise en vente, à Paris, d'un hôtel particulier confisqué au vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue dans l'affaire des "biens mal acquis". Malabo affirme que le bâtiment abrite son ambassade et dénonce une vente "illégale", accusant Paris de porter atteinte à sa représentation diplomatique. On t'explique.
Publié le
29
/
06
/
2026
À suivre
🇨🇲 Cameroun : une fillette t*** de 17 coups de cout€au.
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🇨🇲 Cameroun : une fillette t*** de 17 coups de cout€au.
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🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France après la mise en vente, à Paris, d'un hôtel particulier confisqué au vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue dans l'affaire des "biens mal acquis". Malabo affirme que le bâtiment abrite son ambassade et dénonce une vente "illégale", accusant Paris de porter atteinte à sa représentation diplomatique. On t'explique.
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🇨🇲 Cameroun : une fillette t*** de 17 coups de cout€au.
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