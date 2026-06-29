🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.

🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France après la mise en vente, à Paris, d'un hôtel particulier confisqué au vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue dans l'affaire des "biens mal acquis". Malabo affirme que le bâtiment abrite son ambassade et dénonce une vente "illégale", accusant Paris de porter atteinte à sa représentation diplomatique. On t'explique.