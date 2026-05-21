🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.

🇬🇭 Au Ghana, le gouvernement a annoncé la mise en place d’une aide financière ainsi que d’autres mesures d’accueil pour les 800 Ghanéens qui seront rapatriés d’Afrique du Sud, à la suite des attaques xénophobes qui y ont lieu depuis le mois d’avril. On t’explique.