Afrique
Politique

🇬🇭 Le Ghana annonce un programme d’assistance pour ses ressortissants rapatriés d’Afrique du Sud.

🇬🇭 Au Ghana, le gouvernement a annoncé la mise en place d’une aide financière ainsi que d’autres mesures d’accueil pour les 800 Ghanéens qui seront rapatriés d’Afrique du Sud, à la suite des attaques xénophobes qui y ont lieu depuis le mois d’avril. On t’explique.
Publié le
21
/
05
/
2026
À suivre
🇨🇲 Ce 20 mai, le Cameroun a célébré sa 54ᵉ fête de l’Unité nationale. Voici quelques images.
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À suivre
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