🇩🇿🇲🇱 Le Mali et l'Algérie se réconcilient diplômatiquement

🇩🇿🇲🇱Après plus de 15 mois de tensions, l'Algérie et le Mali ont mis un terme à leur crise diplomatique en annonçant simultanément le retour de leurs ambassadeurs respectifs et la réouverture de leurs espaces aériens. Mais pourquoi les relations entre ces deux pays voisins s'étaient-elles autant dégradées ? On t'explique.