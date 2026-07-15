Afrique
Politique

🇩🇿🇲🇱 Le Mali et l'Algérie se réconcilient diplômatiquement

🇩🇿🇲🇱Après plus de 15 mois de tensions, l'Algérie et le Mali ont mis un terme à leur crise diplomatique en annonçant simultanément le retour de leurs ambassadeurs respectifs et la réouverture de leurs espaces aériens. Mais pourquoi les relations entre ces deux pays voisins s'étaient-elles autant dégradées ? On t'explique.
Publié le
15
/
07
/
2026
À suivre
"Qu’est-ce qui est arrivé à notre jeune frère, Bassirou Diomaye Faye”
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