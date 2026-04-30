Afrique
Politique

Le Mali rend un dernier hommage à Sadio Camara.

🇲🇱 Cinq jours après les attaques coordonnées du JNIM et du FLA, au cours desquelles Sadio Camara, le ministre de la Défense, a été tué, des milliers de personnes se sont rassemblées à Bamako pour lui rendre hommage. Lors de cette cérémonie, Sadio Camara a été élevé à titre posthume au rang de général d’armée.
Publié le
30
/
04
/
2026
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