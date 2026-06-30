Afrique
Politique

Le ministre de la Justice a donné lecture du message du président devant l’Assemblée

🇸🇳 Le ministre de la Justice, Moussa Sarr, a donné lecture du message du président de la République Bassirou Diomaye Faye devant l’Assemblée nationale. Le chef de l’État y annonce qu’en cas d’adoption du projet de révision constitutionnelle, il convoquera un référendum afin de soumettre le texte au vote des Sénégalais.
Publié le
30
/
06
/
2026
À suivre
🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.
🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.
À suivre
🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.
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🇸🇳 Le ministre de la Justice, Moussa Sarr, a donné lecture du message du président de la République Bassirou Diomaye Faye devant l’Assemblée nationale. Le chef de l’État y annonce qu’en cas d’adoption du projet de révision constitutionnelle, il convoquera un référendum afin de soumettre le texte au vote des Sénégalais.
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🇬🇶🇫🇷 La Guinée équatoriale menace de rompre ses relations diplomatiques avec la France.
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