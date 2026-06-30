Le ministre de la Justice a donné lecture du message du président devant l’Assemblée

🇸🇳 Le ministre de la Justice, Moussa Sarr, a donné lecture du message du président de la République Bassirou Diomaye Faye devant l’Assemblée nationale. Le chef de l’État y annonce qu’en cas d’adoption du projet de révision constitutionnelle, il convoquera un référendum afin de soumettre le texte au vote des Sénégalais.