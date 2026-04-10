Le Premier ministre sénégalais s’exprime sur Donald Trump et sa politique mondiale.

🇸🇳 Intervenant au Musée des Civilisations Noires de Dakar, dans le cadre d’une conférence, le Premier ministre sénégalais a qualifié le président américain Donald Trump d’"homme de déstabilisation du monde", l’accusant d’avoir plongé la planète dans un "chaos que rien ne justifie" à travers sa politique étrangère, notamment la guerre contre l’Iran.