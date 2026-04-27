Mali : ce que l'on sait des attaques du 25 avril.

🇲🇱 Attaques terroristes simultanées à Bamako et dans plusieurs villes du pays, décès du ministre de la Défense et exfiltration du président Assimi Goïta… Depuis le 25 avril, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire majeure. Voici ce que l’on sait.