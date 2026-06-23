Mondial 2026 : la ville de Goma prête à soutenir les Léopards
🇨🇩 Malgré les défis sécuritaires dans l’est de la RDC, les habitants de Goma se montrent enthousiastes pour le match des Léopards face à la Colombie. Notre journaliste Fidèle Kitsa était sur place.
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Mondial 2026 : la ville de Goma prête à soutenir les Léopards
🇨🇩 Malgré les défis sécuritaires dans l’est de la RDC, les habitants de Goma se montrent enthousiastes pour le match des Léopards face à la Colombie. Notre journaliste Fidèle Kitsa était sur place.
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