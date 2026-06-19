🇺🇬 Ouganda : un avocat enlevé après une plainte contre le fils du président Museveni.

🇺🇬 En Ouganda, l’avocat Erias Lukwago a été enlevé alors qu’il s’apprêtait à engager des poursuites judiciaires contre le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, pour l'enlèvement de son client, l’opposant Kizza Besigye. Le fils du chef de l’État, s’est ensuite vanté sur X de cette arrestation. On te raconte.