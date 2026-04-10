Présidentielle au Bénin : quelle mobilisation avant le premier tour ?
🇧🇯 À quelques heures de l'élection présidentielle, notre journaliste Nelly est allée prendre le pouls des électeurs. Vont-ils faire usage de leur droit de vote ? On leur a posé la question. #Sawara
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Présidentielle au Bénin : quelle mobilisation avant le premier tour ?
🇧🇯 À quelques heures de l'élection présidentielle, notre journaliste Nelly est allée prendre le pouls des électeurs. Vont-ils faire usage de leur droit de vote ? On leur a posé la question. #Sawara
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