"Qu’est-ce qui est arrivé à notre jeune frère, Bassirou Diomaye Faye”

🇸🇳 "Qu’est-ce qui est arrivé à notre jeune frère, Bassirou Diomaye Faye” Ousmane Sonko s’est étonné de la position du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur la révision constitutionnelle, remettant publiquement en question son refus de valider le texte adopté par l’Assemblée nationale.