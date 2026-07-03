Afrique
Politique

"Qu’est-ce qui est arrivé à notre jeune frère, Bassirou Diomaye Faye”

🇸🇳 "Qu’est-ce qui est arrivé à notre jeune frère, Bassirou Diomaye Faye” Ousmane Sonko s’est étonné de la position du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur la révision constitutionnelle, remettant publiquement en question son refus de valider le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Publié le
03
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇲 Cameroun : un individu arrêté après le dépôt d'un faux décret présidentiel à la CRTV.
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🇸🇳 "Qu’est-ce qui est arrivé à notre jeune frère, Bassirou Diomaye Faye” Ousmane Sonko s’est étonné de la position du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur la révision constitutionnelle, remettant publiquement en question son refus de valider le texte adopté par l’Assemblée nationale.
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