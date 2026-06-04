🇸🇳 Sénégal : Diomaye Faye rend hommage à Abdoulaye Wade

🇸🇳 Ce jeudi 4 juin, à l'occasion du centenaire d'Abdoulaye Wade, le président Bassirou Diomaye Faye a pris la parole lors d'une cérémonie officielle à Dakar. Voici ce qu'il a dit.