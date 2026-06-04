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🇸🇳 Sénégal : Diomaye Faye rend hommage à Abdoulaye Wade

🇸🇳 Ce jeudi 4 juin, à l'occasion du centenaire d'Abdoulaye Wade, le président Bassirou Diomaye Faye a pris la parole lors d'une cérémonie officielle à Dakar. Voici ce qu'il a dit.
Publié le
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2026
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Mondial 2026 : les douanes américaines rappellent la liste des aliments interdits.
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