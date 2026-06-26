Sénégal : que change la réforme constitutionnelle portée par le Pastef ?
🇸🇳 Au Sénégal, les députés du Pastef ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant sur la révision de 29 articles de la Constitution. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet.
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🇸🇳 Au Sénégal, les députés du Pastef ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant sur la révision de 29 articles de la Constitution. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet.
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