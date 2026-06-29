Sénégal : tensions lors de la révision constitutionnelle

🇸🇳 Au Sénégal, le vote de la réforme constitutionnelle a dégénéré à l’Assemblée nationale ce 29 juin. Opposé au vote, Abdou Mbow, député de la coalition de l’opposition Takku Wallu Sénégal, a été expulsé de l’hémicycle après une altercation.