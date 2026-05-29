Sur l’itinéraire d’un opposant devenu président

🇸🇳 Figure majeure de la vie politique sénégalaise pendant plus d’un demi-siècle, Abdoulaye Wade célèbre ce vendredi 29 mai 2026 son 100e anniversaire. Retour sur la vie de l’un des acteurs les plus marquants de l’histoire politique du Sénégal.