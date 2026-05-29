Afrique
Politique

Sur l’itinéraire d’un opposant devenu président

🇸🇳 Figure majeure de la vie politique sénégalaise pendant plus d’un demi-siècle, Abdoulaye Wade célèbre ce vendredi 29 mai 2026 son 100e anniversaire. Retour sur la vie de l’un des acteurs les plus marquants de l’histoire politique du Sénégal.
Publié le
29
/
05
/
2026
À suivre
🇧🇫 Burkina Faso : des personnalités arrêtées pour avoir critiqué un projet de loi.
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