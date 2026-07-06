🇩🇿 5 choses à savoir sur Riyad Mahrez

🇩🇿 Riyad Mahrez a annoncé sa retraite internationale après l'élimination de l'Algérie face à la Suisse (2-0) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Voici cinq choses à savoir sur cette légende du football algérien.