À Abidjan, elle donne des cours de puppy yoga
🇨🇮 À Abidjan, Anna Ouattara propose des séances de puppy yoga : du yoga traditionnel, mais avec des chiots, une tendance qu’elle a découverte en France. Nous avons assisté à l’une de ses séances.
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🇨🇮 À Abidjan, Anna Ouattara propose des séances de puppy yoga : du yoga traditionnel, mais avec des chiots, une tendance qu’elle a découverte en France. Nous avons assisté à l’une de ses séances.
À Abidjan, elle donne des cours de puppy yoga
🇨🇮 À Abidjan, Anna Ouattara propose des séances de puppy yoga : du yoga traditionnel, mais avec des chiots, une tendance qu’elle a découverte en France. Nous avons assisté à l’une de ses séances.
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🇨🇮 À Abidjan, Anna Ouattara propose des séances de puppy yoga : du yoga traditionnel, mais avec des chiots, une tendance qu’elle a découverte en France. Nous avons assisté à l’une de ses séances.
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