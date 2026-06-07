Afrique
Société

À Abidjan, elle donne des cours de puppy yoga

🇨🇮 À Abidjan, Anna Ouattara propose des séances de puppy yoga : du yoga traditionnel, mais avec des chiots, une tendance qu’elle a découverte en France. Nous avons assisté à l’une de ses séances.
Publié le
07
/
06
/
2026
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