À Dakar, ces soirées dansantes sont exclusivement réservées aux femmes

🇸🇳 Imaginez plus de 500 femmes réunies sur une piste de danse avec une seule envie : décompresser et s'amuser. C'est l'idée derrière @yaaysortdanser, des soirées festives 100 % dédiées aux femmes à Dakar. Brut était en coulisses avec @djmissmak.