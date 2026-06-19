À l'occasion de l'inauguration du Centre présidentiel Obama, Tems a interprété son tube Me & U
🇳🇬 À l'occasion de l'inauguration du Centre présidentiel Obama à Chicago, le jeudi 18 juin, la chanteuse nigériane Tems a interprété son tube Me & U. De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Jennifer Hudson, John Legend et Common.
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À l'occasion de l'inauguration du Centre présidentiel Obama, Tems a interprété son tube Me & U
🇳🇬 À l'occasion de l'inauguration du Centre présidentiel Obama à Chicago, le jeudi 18 juin, la chanteuse nigériane Tems a interprété son tube Me & U. De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Jennifer Hudson, John Legend et Common.
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