🇧🇯 À la rencontre des chasseurs traditionnels de Boukoumbé.

🇧🇯 Dans la ville de Boukoumbé, au nord-ouest du Bénin, on est allés à la rencontre de chasseurs traditionnels qui, aux côtés des forces de l’ordre, participent à la sécurité de leur région. On t'explique comment se passe cette collaboration. #Sawara