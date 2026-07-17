Afrique
Société

🇿🇦 Afrique du Sud : Chidimma Adetshina menacée d'expulsion.

🇿🇦 En Afrique du Sud, Chidimma Adetshina, 1re dauphine de Miss Univers 2024 et ex-finaliste de Miss Afrique du Sud, risque d’être expulsée du territoire. Les autorités l’accusent d'avoir falsifié sa nationalité. On t’explique.
Publié le
17
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇲 Cameroun : une influenceuse poursuivie pour "pratique illégale de chirurgie esthétique".
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