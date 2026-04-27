Algérie : elle restitue des objets pillés pendant la colonisation

🇩🇿 "Mon devoir en tant que Franco-Algérienne est de récupérer ces objets et de les restituer à l'Algérie." Depuis 2023, Keltoum Derghal s’est donné pour mission de racheter des objets pillés durant la colonisation en Algérie et de les restituer. Avec la Fédération franco-algérienne de soutien et de renouveau, elle a fait l'acquisition d'armes attribuées à l'Émir Abdelkader, un chef militaire algérien du XIXᵉ siècle. Brut l'a rencontrée.