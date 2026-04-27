Afrique
Société

Algérie : elle restitue des objets pillés pendant la colonisation

🇩🇿 "Mon devoir en tant que Franco-Algérienne est de récupérer ces objets et de les restituer à l'Algérie." Depuis 2023, Keltoum Derghal s’est donné pour mission de racheter des objets pillés durant la colonisation en Algérie et de les restituer. Avec la Fédération franco-algérienne de soutien et de renouveau, elle a fait l'acquisition d'armes attribuées à l'Émir Abdelkader, un chef militaire algérien du XIXᵉ siècle. Brut l'a rencontrée.
Publié le
27
/
04
/
2026
À suivre
Rencontre avec Keziah Jones, le boss du Blufunk
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