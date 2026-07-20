Afrique
Société

🇩🇿 Algérie : trois personnes condamnées pour avoir "loué" des parkings de plage.

🇩🇿 En Algérie, trois "parkingueurs" (personnes qui réclament de l’argent aux automobilistes pour se garer) ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour l'exploitation illégale de parkings de plage dans la région d’Oran. Une pratique punie par la loi depuis 2021. On te raconte.
Publié le
20
/
07
/
2026
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