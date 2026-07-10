Afrique
Société

🇳🇬 Aliko Dangote détrône les États-Unis sur le marché européen du kérosène.

🇳🇬 Au Nigeria, la raffinerie Dangote franchit un nouveau cap. En juin, le pays est devenu le premier fournisseur de kérosène de l’Europe, devant les États-Unis, avec 466 000 tonnes exportées. Avec une capacité de 650 000 barils par jour, la plus grande raffinerie d’Afrique vise désormais 1,4 million de barils quotidiens d’ici à 2028.
Publié le
10
/
07
/
2026
À suivre
🇨🇲 Cameroun : les autorités mettent en demeure une église évangélique.
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