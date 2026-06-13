Au Bénin, elles éduquent les jeunes filles sur la santé et l’hygiène menstruelles
🇧🇯 À l’occasion de la Semaine de la Dignité Menstruelle au Bénin, la Fondation des Jeunes Amazones pour le Développement (FJAD) a sillonné plusieurs localités du pays pour sensibiliser et éduquer les jeunes filles sur la santé et l’hygiène menstruelles. Retour sur cette initiative. #Sawara
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Au Bénin, elles éduquent les jeunes filles sur la santé et l’hygiène menstruelles
🇧🇯 À l’occasion de la Semaine de la Dignité Menstruelle au Bénin, la Fondation des Jeunes Amazones pour le Développement (FJAD) a sillonné plusieurs localités du pays pour sensibiliser et éduquer les jeunes filles sur la santé et l’hygiène menstruelles. Retour sur cette initiative. #Sawara
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