🇰🇪 Au Kenya, la justice refuse l'usage de c4nn4bis pour les Rastas

🇰🇪 Au Kenya, les rastafaris ont déposé une requête auprès de la Haute Cour de justice pour réclamer le droit de consommer du c4nn4bis pendant leur culte religieux, au nom de la liberté religieuse. Leur demande a été rejetée. On te raconte.